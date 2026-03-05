Bénin : voici les décisions prises lors de la réunion de crise des Démocrates

Réunis en urgence ce mercredi 4 mars 2026 à Cotonou, les responsables du parti Les Démocrates ont statué sur la suite à donner à la lettre de démission du président Boni Yayi. Le parti privilégie, pour l’heure, la concertation et la poursuite des échanges.

Réunis en urgence ce mercredi 4 mars 2026 à Cotonou, les responsables du parti Les Démocrates ont statué sur la suite à donner à la lettre de démission du président Boni Yayi. Le parti privilégie, pour l’heure, la concertation et la poursuite des échanges.

À l’issue de leur rencontre, les membres du comité permanent ont confirmé la réception officielle de la lettre de démission de l’ancien président Boni Yayi.

Première décision : ne pas se prononcer immédiatement sur la succession à la tête du parti. Les responsables estiment que la priorité n’est pas la désignation d’un nouveau premier dirigeant. « Pour l’heure, la question n’est pas de savoir qui est le premier responsable du parti aujourd’hui », a déclaré Guy Mitokpè, Secrétaire national à la communication du parti.

Deuxième décision : l’envoi d’une délégation de haut niveau auprès de Boni Yayi. « Nous avons décidé qu’une délégation très importante du parti puisse se rendre auprès du président Thomas Boni Yayi afin de mieux discuter avec lui », a expliqué Guy Mitokpè.

Cette mission aura pour objectif d’échanger directement avec l’ancien président afin de mieux apprécier la situation et discuter des prochaines étapes.

Enfin, le parti maintient la tenue de sa réunion stratégique qui était prévue le 6 mars, au cours de laquelle plusieurs sujets importants sont inscrits à l’ordre du jour.