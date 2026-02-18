Bénin : voici les dates des passations de charges entre maires

Au Bénin, les maires sortants et entrants procéderont à la passation de charges les mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 février 2026. Ces cérémonies marqueront officiellement le transfert de responsabilités à la tête des communes concernées.

Les cérémonies de passation de charges entre les maires sortants et les maires entrants sont programmées sur trois jours : les mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 février 2026.

Ces séances officielles marqueront la fin du mandat des équipes sortantes et le début effectif des fonctions des nouveaux exécutifs communaux. La passation de charges constitue une étape administrative importante dans le processus de transition à la tête des communes.

Au cours de ces cérémonies, les maires sortants présentent généralement le bilan de leur gestion, les dossiers en cours, la situation financière de la commune ainsi que les projets engagés. Les maires entrants prennent ensuite officiellement possession des attributs de leur fonction.

Ces passations interviennent après l’installation des conseils communaux issus des élections du 11 janvier 2026. Elles permettent d’assurer la continuité de l’administration locale et le fonctionnement régulier des services communaux.