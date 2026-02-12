Bénin : voici le planning d’installation des conseils communaux à travers les 12 départements

À la suite des élections communales du 11 janvier 2026, les préfets ont publié le chronogramme d’installation des conseils communaux dans tout le pays. Cette étape permettra aux nouveaux élus de prendre officiellement leurs fonctions et de mettre en place la gouvernance locale dans les communes.

Après la proclamation des résultats des élections communales par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), le Bénin entre dans la phase d’installation des conseils communaux. Les préfets ont rendu public le calendrier officiel couvrant les 12 départements du pays.

Les cérémonies d’installation se dérouleront principalement entre le vendredi 13 et le dimanche 15 février 2026. Elles concernent l’ensemble des communes, de Dassa-Zoumé et Bante dans les Collines à Cotonou dans le Littoral, en passant par Natitingou dans l’Atacora, Porto-Novo dans l’Ouémé ou encore Grand Popo dans le Mono.

Chaque commune dispose d’un jour et d’une heure précis pour accueillir ses conseillers élus. Cette étape marque le démarrage effectif des mandats et ouvre la voie à l’élection des maires et de leurs adjoints dans chaque commune.

Avec cette organisation, le Bénin s’assure d’une transition harmonieuse vers les nouveaux conseils communaux, essentiels pour le développement local et la gestion des affaires municipales.

𝗔𝗚𝗘𝗡𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗦𝗘 𝗘𝗡 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗜𝗟𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗨𝗫 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗜𝗡𝗘𝗦

𝙑𝙚𝙣𝙙𝙧𝙚𝙙𝙞 13/02/2026

14 H : DASSA-ZOUME

16 H : BANTE

17 H 30 MN : SAVALOU

10 H : OUESSE

14 H : SAVE

16 H : GLAZOUE

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗲 𝗹’𝗔𝘁𝗮𝗰𝗼𝗥𝗔

𝗩𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝗶 13 𝗳𝗲́𝘃𝗿𝗶𝗲𝗿 2026

14 h : Commune de Natitingou

16 h : Commune de Toucountouna

09 h : Commune de Kérou

12 h : Commune de Péhunco

15 h : Commune de Kouandé

09 h : Commune de Kérou 12 h : Commune de Péhunco 15 h : Commune de Kouandé 𝗗𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 15 février 2026

09 h : Commune de Tanguiéta

11 h 30 min : Commune de Matéri

14 h : Commune de Cobly

17 h 30 min : Commune de Boukoumbé

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘅 𝗱𝘂 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗲𝗮𝘂 𝗲𝘁 𝗱𝘂 𝗭𝗼𝘂

Vendredi 13 février 2026 : 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗲𝗮𝘂

Ifangni 13 heures

Sakété 14 heures

Adja-Ouèrè 15 heures

Pobè 16 heures

Kétou 17 heures

08 H 30 : OUINHI

09 H 30 : ZAGNANADO

10 H 30 : COVE

11 H 30 : ZA-KPOTA

12 H 30 : BOHICON

13 H 30 : ZOGBODOMEY

14 H 30 : DJIDJA

08 H 30 : ABOMEY

09 H 30 : AGBAGNIZOUN

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗲 𝗹’𝗔𝗟𝗜𝗕𝗢𝗥𝗜 (1𝗲̀𝗿𝗲 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲)

Vendredi 13 février 2026

14h : Malanville

17h : Kandi

9h : Ségbana

15h : Banikoara

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘅 𝗱𝘂 𝗠𝗼𝗻𝗼

Vendredi 13 février 2026

Grand Popo à 14h00

Come à 15h00

Bopa à 16h00

Houeyogbe à 17h00

Athieme à 18h00

Lokossa à 09h00

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝗕𝗢𝗥𝗚𝗢𝗨

Vendredi 13 février 2026

Sinendé à 14h

Bembèrèkè à 16h

Kalalé à 9h

Nikki à 13h

Pèrèrè à 16h

N’Dali à 9h

Parakou à 13h

Tchaourou à 16h

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹’𝗢𝗨𝗘́𝗠𝗘́

Vendredi 13 février 2026

Adjarra : 14h00

Avrankou : 16h00

Bonou : 10h00

Adjohoun : 12h00

Aguégués : 14h00

Sèmè-Podji : 16h00

Akpro-Missérété : 10h00

Dangbo : 12h00

Porto-Novo : 14h00

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘅 – 𝗔𝘁𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲

Vendredi 13 février 2026

16 heures : Zé

18 heures : Sô-Ava

19 heures : Abomey-Calavi

08 heures : Toffo

10 heures : Allada

12 heures : Tori-Bossito

14 heures : Kpomassè

16 heures : Ouidah

𝗔𝗚𝗘𝗡𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗦𝗘 𝗘𝗡 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗜𝗟𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗨𝗫 𝗱𝘂 𝗟𝗶𝘁𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹