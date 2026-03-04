Bénin : voici ceux qui dirigeront le parti les Démocrates après Boni Yayi

Après sa démission de la présidence du parti Les Démocrates pour raisons de santé, l’ancien président Boni Yayi a confié la direction de la formation politique aux vice-présidents et aux instances dirigeantes, assurant ainsi la continuité jusqu’au prochain congrès.

Dans un message publié le 3 mars 2026, Boni Yayi a annoncé son retrait de la présidence du parti Les Démocrates pour des raisons de santé. Mais il a tenu à rassurer les militants et responsables sur la gouvernance future du parti.

« Dans un esprit de continuité et de responsabilité, je confie la direction du parti aux Vice-présidents et aux instances dirigeantes dans l’esprit des textes du parti jusqu’au prochain congrès », a déclaré l’ancien président. Cette décision vise à garantir la stabilité et la cohésion de la formation politique pendant cette période de transition.

Par ailleurs, plusieurs responsables seront chargés de la transition du parti. Il s’agit entre autres d’ Eric Houndété (1er Vice-Président), Nourénou Atchadé (2e Vice-Président), René Bagoudou (5e Vice-Président), Saliou Akidiri (6e Vice-Président), Mama Debourou Djibril (8e Vice-Président) etc …

Boni Yayi appelle ses successeurs provisoires à maintenir l’unité du parti et à privilégier une gestion consensuelle. « Je les invite à privilégier une gestion consensuelle et à préserver l’unité du parti », a t-il déclaré.

En confiant le parti à ses vice-présidents et instances dirigeantes, le prédécesseur de Patrice Talon souhaite s’assurer que Les Démocrates restent organisés et opérationnels, évitant toute vacance de leadership jusqu’au prochain congrès.