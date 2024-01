Bénin -Vodun-Days : le gouvernement évoque le succès du festival à travers des chiffres

- Publicité-

La première édition du festival Vodun Days tenue du 9 au 10 Janvier 2024 est un franc succès selon le gouvernement. A travers des chiffres, le ministre Jean-Michel Abimbola a montré ce festival a suscité l’intérêt.

Selon les chiffres officiels, les « Journées Vodun » tenues à Ouidah les 9 et 10 janvier pour célébrer les arts, la culture et la spiritualité Vodun ont rassemblé près de cent mille personnes au cours de ces deux journées d’événements.

En effet, le ministère du tourisme, de la culture et des arts a publié les statistiques de la première édition des Vodun Days. Selon un communiqué de presse diffusé ce dimanche 14 janvier, l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) estime à quarante-quatre mille (44 000) le nombre de participants à la plage de Ouidah le 9 janvier 2024, et à cinquante-trois mille (53 000) lors de la soirée du 10 janvier.

Au total, 97 000 personnes ont participé au Vodun Days dans la cité historique de Ouidah. Ce chiffre témoigne de l’engouement suscité par cet événement, autant chez les Béninois que chez les étrangers venus en masse pour découvrir la culture Vodun mise en valeur lors des festivités.

Le ministre Jean-Michel Abimbola a exprimé sa gratitude envers le Comité d’organisation, le Comité des rites vodun, le Collège des prêtres du Fâ, les journalistes et tous les autres contributeurs (artistes, chefs religieux, fidèles des couvents, exposants, opérateurs culturels, etc.) qui ont donné vie à cet immense champ d’expression cultuelle et culturelle.

Le seul chiffre qui a manqué à la communication gouvernementale est le chiffre en terme de coût supporté par le contribuable béninois pour ce festival.