Bénin: vente de passeport aux étrangers, un nouveau policier déposé en prison ce mardi

Le dossier de vente de passeport béninois n’a pas encore livré tous ses secrets. Les arrestations continuent dans le cadre de l’enquête en cours pour faire toute la lumière sur le dossier. Ce mardi 25 Janvier 2022, un nouveau fonctionnaire de la police républicaine a été interpellé et jeté en prison.

Déjà une vingtaine de personnes arrêtées dans le dossier dit de délivrance frauduleuse de passeport béninois à des étrangers; un dossier qui a coûté le poste de Florent Edgard Agbon, ex directeur de la Direction de l’Émigration et de l’Immigration (DEI). Ce mardi 25 Janvier, un autre agent de la police républicaine est interpellé et déposé en prison.

Depuis l’éclatement du dossier, plusieurs personnes sont déjà interpellées et placées en détention provisoire en attendant l’ouverture de leur procès renvoyé au 7 février prochain. En dehors de Florent Edgard Agbo, près d’une vingtaine de personnes séjournent également à la prison civile de Missérété au moment où d’autres sont également activement recherchés par la police Républicaine.

Le fonctionnaire de la police placé en détention provisoire ce mardi est lui aussi en service à l’immigration. Selon des sources policières, d’autres interpellations sont en vue afin de permettre à la justice de faire toute la lumière sur ce dossier qui n’a pas encore livré son dernier secret.

Un directeur intérimaire à la DEI

Placé en détention provisoire dans un dossier de délivrance frauduleuse de passeport béninois à des expatriés, le poste de Florent Edgard Agbo n’est pas resté longtemps vacant. La hiérarchie policière a procédé au remplacement de l’ex directeur.

C’est le Commissaire divisionnaire Léonard Wanou qui a été choisi pour assurer l’intérim. Il dirige ainsi désormais la structure en attendant la nomination d’un autre directeur. C’est à travers une décision en date du 14 janvier 2022, que le Directeur général de la police républicaine a procédé à sa nomination en tant que Directeur général par intérim de la DEI.