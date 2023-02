Bénin: vente aux enchères de 18 immeubles saisis chez l’opposant Sébastien Ajavon

Dans ses ennuis judiciaires, l’opposant Sébastien Ajavon, exilé en France depuis quelques années, a perdu plusieurs de ses biens. Il s’agit notamment de ses immeubles dont la justice avait ordonné la saisie.

Dans un communiqué en date du 15 février 2023 et signé des conseils de l’Etat, il est annoncé la vente aux enchères publique au plus offrant et au dernier enchérisseur de ces immeubles, au nombre de 18. La vente sera faite au cours d’une audience au Tribunal de première instance de Porto-Novo statuant en matière de vente sur saisie immobilière, le 14 mars 2023 à 8h 30.

Pour rappel, Sébastien Ajavon avait été condamné à cinq ans de prison et une amende de près de 160 millions de francs CFA pour une fraude à la TVA. Une affaire différente de celle de cocaïne, dans laquelle l’homme d’affaires a écopé de 20 ans de prison ferme.

Recherché par le biais d’un mandat d’arrêté international, cet ancien soutien du régime de Patrice Talon a pu s’exiler en France.

Détails sur la vente aux enchères des 18 immeubles