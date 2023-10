Bénin: Vano désigné ambassadeur de Betclic, un accord de partenariat signé

- Publicité-

Le rappeur béninois Vano Baby a signé un contrat de partenariat avec Betclic ou Betclic Everest Group ce mercredi 25 octobre 2023. Betclic est une entreprise française spécialisée dans les paris sportifs, le poker en ligne et les courses hippiques.

Vano Baby continue de pousser ses limites plus loin. Ambassadeur de la marque Celtiis Bénin depuis bientôt un an, ce talentueux rappeur béninois vient de conclure un partenariat avec Betclic. La signature officielle a été faite en présence des professionnels des médias ce mercredi à la Centrale Company de Richard Flash.

Selon Maximiliano Monté, Directeur Général Afrique de BetClic, l’objectif est de célébrer un partenariat exceptionnel entre deux entités visionnaires, Vano Baby et Betclic, un mariage entre l’action et l’innovation, la créativité et l’excellence.

« Vano Baby, avec son charisme, son talent et sa passion contagieuse, a su conquérir notre cœur et inspirer des générations. Sa musique ne se contente pas de divertir, elle raconte des histoires et évoque des émotions. Il incarne l’esprit de l’audace », a-t-il expliqué.

Il soutient que ce partenariat est un engagement pour l’innovation, l’intégrité et le jeu responsable. « Nous sommes reconnus comme l’une des marques les plus respectées et fiables dans l’industrie des paris sportifs. Ensemble, nous repousserons les limites, créerons une expérience unique et offrirons des opportunités d’amusement exceptionnelles à nos fans et clients. Aujourd’hui, nous signons bien plus qu’un contrat, nous signons un partenariat basé sur la confiance, le respect et la collaboration », a-t-il rassuré.

Les assurances de Vano Baby

Avant de signer le contrat, dont les termes n’ont pas été divulgués à la presse, Vano Baby a remercié Betclic de l’avoir choisi. « Je suis confiant que vous avez beaucoup à m’offrir et comme je sais si bien le faire, je me battrai pour que ce partenariat soit exceptionnel. Soyez assurés, allez vous reposer, je ferai le travail, » a-t-il promis.

Pour Vano Baby, au Bénin, il n’est plus nécessaire de démontrer que les jeunes sont passionnés par les paris sportifs. « Je n’ai pas besoin de vous dire aujourd’hui que les jeunes sont vraiment intéressés par les paris sportifs, mais vous le savez. Ils sont déjà fortement impliqués et cela fait partie de notre vie. Je suis là pour guider les jeunes dans la bonne direction. Betclic convient aux personnes de 18 ans et plus, et c’est complètement légal, » a-t-il expliqué.

Betclic sur les traces de Vano depuis longtemps

Le Directeur de développement de Betclic, Hubert Micho, a partagé les démarches entreprises pour que Betclic puisse s’associer avec Vano et le moins qu’on puisse dire, c’est que le premier responsable de Betclic est satisfait d’avoir Vano à ses côtés.

« On est très contents d’être avec Vano aujourd’hui, ça fait longtemps qu’on le suit, ça fait longtemps qu’on essaie de créer les conditions pour pouvoir travailler avec lui. Il y a eu des évolutions réglementaires récentes qui nous ont permis de signer des partenariats au Bénin », a-t-il clarifié. Mieux, il rassure qu’avec Vano comme ambassadeur, il est certain de devenir le numéro 1 du Pari Sportif au Bénin. « C’est le début d’une belle histoire », a-t-il déclaré avec enthousiasme.

Hubert Micho, lorsqu’il aborde les règles légales d’accès à Betclic, souligne que les mineurs ne sont pas autorisés à utiliser la plateforme. Afin de garantir la vérification automatique de l’âge des joueurs, tout parieur ou utilisateur est tenu de fournir une copie de sa carte d’identité, car chez Betclic, il est impératif d’être majeur. Par conséquent, les joueurs non identifiés ne sont pas autorisés sur Betclic.