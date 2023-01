Bénin: Vano Baby désigné ambassadeur de la marque Celtiis

Le chanteur Vano Baby est l’ambassadeur de la marque Celtiis au Bénin. Sa désignation a été annoncée ce vendredi 20 janvier 2022 lors d’une cérémonie de distinction au palais des congrès de Cotonou, en marge de la Celtiis Inside Kick Off 2023.

Trois mois après le lancement du réseau de téléphonie mobile Celtiis Bénin, précisément le vendredi 21 octobre 2022 à Cotonou, le chanteur béninois Vano devient le brand ambassador de cette marque locale dont l’objectif est de valoriser le made in Bénin et le 100% Bénin en plaçant au cœur de sa stratégie, l’authenticité, la proximité aux populations et l’ouverture au monde moderne, digital et technologique.

Selon la Directrice Générale de la société béninoise d’infrastructure numérique (SBIN SA), Thérèse Tounkara, la désignation de Vano Baby se justifie par les valeurs qu’il incarne.

« Nous sommes ici chez nous au Bénin, nous partageons les mêmes valeurs, c’est pour cela que nous sommes ravis que vous ayez accepté. Nous vous avons observé et regardé, j’ai lu beaucoup d’article sur vous, et j’ai vu beaucoup de valeurs qui sont les nôtres », a-t-elle expliqué.

Il s’agit selon elle, des valeurs de la performance, de l’engagement et de la responsabilité. Comme pour se justifier, elle confie que Vano Baby a été sollicité hier jeudi par Celtiis alors qu’il était en France. Ce qui, dit-elle, n’a pas empêché l’artiste de répondre à l’appel de la marque en moins de 24 heures.

« Toutes ces valeurs que vous avez, ce sont ces valeurs que nous, la famille des Sbinois, la famille Celtiis, nous portons. C’est pour cela que nous avons l’immense joie, l’immense plaisir de faire de vous l’ambassadeur de notre marque, l’ambassadeur de Celtiis », a-t-elle déclaré.

Pour l’occasion, Vano Baby a également reçu un trophée Celtiis comme signe de sa distinction. Une initiative saluée par Vano Baby qui s’engage à faire de la marque Celtiis le N°1 au Bénin.

« Je tiens à remercier Celtiis pour l’intérêt pour ma petite personne, on va faire le chemin ensemble, si déjà, vous m’avez fait confiance, je n’ai pas le droit de vous décevoir. Celtiis, c’est notre chose, c’est notre marque, le combat commence aujourd’hui », a-t-il rassuré. Avant de quitter le podium, Vano Baby a fait bouger la salle à travers un spectacle d’environ 20 minutes.

A noter que Celtiis est le nom d’un arbre géant, robuste, plein de vertus, présent dans le patrimoine forestier du Bénin mais aussi en Afrique et au-delà, traduisant l’enracinement local du Bénin, son ouverture au monde et son ambition de devenir un champion national de référence; catalyseur de l’écosystème numérique au Bénin.