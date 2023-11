Bénin: Urbain Amègbédji dénonce la mauvaise foi de Boni Yayi

- Publicité-

Urbain Amègbédji, membre du parti Union Progressiste le Renouveau, a réagi à l’appel lancé à la communauté internationale par l’ancien président Boni Yayi, dans le cadre des élections générales. Ce membre de la mouvance présidentielle pense que le président du parti Les Démocrates a fait preuve de mauvaise foi.

Boni Yayi dit avoir agi par anticipation pour prévenir d’éventuels troubles lors des élections générales prévues pour 2026. Mais selon Urbain Amègbédji, il n’y a pas péril en la demeure et rien ne justifie l’alerte donnée par l’ex-président. « C’est en vain que l’ex-président Boni Yayi essaie de faire appel à la communauté internationale pour venir intervenir au Bénin alors qu’il n’y a aucune crise », a-t-il confié au micro de Bip radio.

Il a rappelé que Boni Yayi et son camp avaient déjà fait les mêmes récriminations lors des législatives de janvier 2023, « disant que les institutions n’étaient pas équitables, mais ce sont ces mêmes lois et institutions qui leur ont permis d’entrer au parlement et d’en devenir la deuxième force ». « C’est donc de mauvaise foi que ces récriminations sont faites. Le Bénin ne connaît aucune crise institutionnelle qui nécessite l’intervention de la communauté internationale », a martelé Urbain Amègbédji.

Selon le Directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), si l’ex-président fait de telles interventions, c’est parce qu’il veut obtenir ce qu’il n’aurait pas pu obtenir démocratiquement. « Ce sont des pêcheurs en eau trouble et nous ne leur permettrons point », a-t-il conclu.

Appel pour des élections pacifiques, transparentes et inclusives

Dans son adresse à l’Union africaine, à la CEDEAO et à la communauté internationale, Boni Yayi a sollicité des actions pour le contrôle du mécanisme mis en place pour l’organisation des prochaines élections. Selon lui, le cadre n’est pas inclusif du fait de l’absence des représentants de l’opposition dans les instances chargées d’organiser les prochaines élections municipales, communales, législatives et présidentielles dans près de 2 ans.