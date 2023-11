Bénin: Boni Yayi adresse une requête à la communauté internationale sur les élections de 2026

- Publicité-

L’ancien président béninois et chef du plus grand parti politique de l’opposition au Bénin vient de saisir la communauté internationale sur le cadre institutionnel dans lequel vont se dérouler les élections générales de 2026.

Le système électoral au Bénin serait-il verrouillé par le régime du président Patrice Talon? C’est en tout cas le sentiment qu’éprouve l’opposition au régime de la rupture. Après des appels pour la relecture des lois électorales, l’opposition béninoise vient de saisir la communauté internationale sur le cadre institutionnel dans lequel seront organisées les élections à venir.

Et c’est l’ancien président du Bénin et président du plus grand parti politique de l’opposition, Dr Thomas Boni Yayi qui vient de prendre l’initiative de cette démarche. « En ma qualité d’Ancien Président du Bénin, Président du parti d’opposition, Les Démocrates, je viens d’adresser une requête à l’Union Africaine, la CEDEAO, les partenaires bilatéraux et les autres de la communauté internationale les invitant à diligenter au Bénin une mission pour s’enquérir du cadre institutionnel mis en place par le Président Talon dans la perspective des élections générales de 2026« , annoncé l’ancien chef d’Etat dans une publication sur sa Page Facebook.

J’ai informé cette communauté internationale, précise-t-il dans sa correspondance, que ce cadre n’est pas inclusif du fait de l’absence des représentants de l’opposition dans les instances chargées d’organiser les prochaines élections municipales, communales, législatives et présidentielles dans presque 2 ans.

« Après 2016, le Bénin n’a jamais réussi à organiser des élections inclusives, transparentes, équitables et pacifiques. Pour tenir compte des implications politiques, économiques, sociales et sécuritaires liées à ces exclusions dans le passé, j’ai donc souhaité que ces missions nous viennent en aide pour nous accompagner dans nos efforts afin que notre pays organise enfin des scrutins transparents et pacifiques« , a indiqué Boni Yayi.

A croire le président du parti Les Démocrates, le peuple béninois appelle de tous ses vœux la tenue d’une concertation nationale pour mieux préparer et réussir ces élections générales consensuelles.

« Je ne suis candidat à rien. Je suis citoyen béninois attaché à la paix et au vivre ensemble dans mon pays. Ce vivre ensemble implique aussi la libération des détenus politiques et le retour dans leur mère patrie, des exilés politiques et d’opinion« , a publié Boni Yayi sur sa Page Facebook.