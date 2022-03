Bénin: une vingtaine de présumés cybercriminels déposés en prison à Missérété

Interpellés par l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC), ces présumés cybercriminels sont passés du cabinet du procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à la prison civile d’Akpro-Missérété où ils sont déposés en attendant l’ouverture de leur procès. Ces 22 présumés cybercriminels sont poursuivis pour des faits d’escroquerie via internet et blanchiment de capitaux. Des faits punissables en République du Bénin.

