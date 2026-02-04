Bénin : une unité d’appui en ressources humaines créée à la présidence

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 04 février 2026, le gouvernement béninois a décidé de créer une unité d’appui en ressources humaines à la présidence de la République. L’objectif est de mieux identifier, recruter et mobiliser les compétences nécessaires au fonctionnement efficace des structures de l’État.

Le gouvernement béninois poursuit ses réformes administratives. En Conseil des ministres ce mercredi 04 février 2026, il a adopté un décret portant création d’une unité d’appui en ressources humaines à la présidence de la République. Cette nouvelle structure vise à améliorer la gestion des compétences et à répondre plus rapidement aux besoins stratégiques de l’administration publique.

Selon le compte rendu, « les réformes structurelles et les transformations remarquables que notre pays a connues ces dernières années ont été rendues possibles grâce notamment à la mobilisation de compétences et expertises de grande qualité, tant au niveau national qu’international » . Une reconnaissance du rôle clé joué par les ressources humaines dans la mise en œuvre des politiques publiques.

Dans cette dynamique, l’administration du Chef de l’état, Patrice Talon entend maintenir les progrès enregistrés en mettant en place un mécanisme efficace de gestion des talents. L’objectif est clair : « identifier, attirer et fidéliser les compétences nécessaires afin de couvrir les besoins de recrutements stratégiques » . Cette approche doit permettre de mieux anticiper les besoins en personnel qualifié au sein des institutions publiques.

Concrètement, la nouvelle unité aura pour mission de constituer un vivier de profils adaptés aux exigences de l’État. Elle permettra ainsi d’assurer « la disponibilité, en temps voulu, de profils recherchés à déployer diligemment auprès des structures de l’Etat qui en exprimeraient le besoin ».