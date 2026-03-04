Bénin : une réunion de crise annoncée chez les Démocrates après la démission de Boni Yayi

Suite à l’annonce de la démission de Boni Yayi de la présidence du parti Les Démocrates, le comité permanent de la formation politique a annoncé pour ce mercredi 4 mars 2026 à Cotonou une réunion de crise.

De sources concordantes, le comité permanent et les cadres du parti Les Démocrates se retrouveront ce mercredi 4 mars 2026 au siège du parti à Cotonou pour une réunion de crise. Cette rencontre fait suite à la démission officielle de l’ancien président de la République, Boni Yayi, et survenue quelques heures après celle de son fils, Chabi Yayi.

L’objectif de cette réunion sera probablement de clarifier la répartition des responsabilités entre les vice-présidents et les instances dirigeantes du parti afin de maintenir la cohésion et la continuité de la gestion quotidienne jusqu’au prochain congrès.

