Bénin: Une malade mentale décapitée à Dogbo

- Publicité-

Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 Novembre, une malade mentale a été décapitée dans la Commune de Dogbo, département de l’Ouémé. Ses bourreaux ont emporté la tête après leur forfait.

Une malade mentale a été décapitée le weekend écoulé dans la zone de Dogla, derrière l’institut de mathématique de Dangbo, a rapporté « FènouMédiasActu ». Le corps sans tête de la victime a été découvert dimanche 5 Novembre par les populations. La victime aurait quitté la maison tôt ce dimanche dans les environs de 5 heures du matin et son corps sans vie serait retrouvé quelques heures plus tard.

Informé du crime, le maire a invité les populations à plus de vigilance et à coopérer avec les forces de l’ordre et la mairie pour le renforcement de la sécurité sur le territoire communal.