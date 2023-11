Bénin: une lourde peine requise contre un ancien comptable de Colas

- Publicité-

Le ministère public a requis lundi 30 Octobre 2023, 5 ans de prison et le payement d’une lourde amende contre un ancien comptable de l’entreprise Colas Bénin.

Poursuivi pour abus de confiance et détournement de plusieurs millions de francs cfa, un ancien comptable de Colas Bénin, risque de lourdes peines de prison. A l’audience du lundi 30 Octobre 2023, le ministère public a requis contre lui 5 ans de prison ferme et le payement de 300 millions de francs cfa d’amendes et intérêts.

L’ancien employé de Colas Bénin est accusé d’avoir détourné plus de 250 millions de francs cfa des comptes de la société. A la barre lundi, le mis en cause a reconnu les faits et a évoqué la complicité de l’ex DAF et le caissier de la société. Ces derniers seraient en fuite.

Dans sa réquisition, le ministère public a demandé à la cour de retenir le prévenu dans les liens de la détention et de le condamner à 5 ans de prison ferme, à deux millions d’amende et à titre de dommage et intérêts, le payement d’une somme de 300 millions de francs cfa.

- Publicité-

Dans sa plaidoirie, l’avocat de l’accusé a demandé pour son client la clémence de la cour. Selon lui, son client a été utilisé par le directeur administratif et financier et le caissier et ne peut par conséquent endosser l’entièreté des préjudices. Après sa plaidoirie, le délibéré fut renvoyé au 4 décembre prochain.