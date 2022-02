Bénin: une délégation du MCC reçue ce Jeudi par Patrice Talon

Le chef de l’Etat, le président Patrice Talon a reçu ce jeudi 10 Février 2022, une délégation du Millenium Challenge Corporation (MCC). Cette rencontre intervient quelques mois après les sanctions prononcées par le MCC qui a réduit de manière significative l’accord de don régional réservé au Bénin.

Une délégation de Millenium Challenge Corporation conduite par son directeur général par intérim Mahmoud Bah a été reçu ce jeudi 10 Février au palais de la présidence de la République. La mise en œuvre du deuxième compact du Millenium Challenge Account était au menu des échanges entre le président Patrice Talon et la délégation en présence de Monsieur Abdoulaye Bio Tchané, ministre du développement du Bénin, de Romuald Wadagni, ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires étrangères, Aurélien Agbénonci.

Qu’il vous souvienne que le 14 Décembre 2021, le Conseil d’Administration de la Millennium Challenge Corporation à travers un communiqué a déclaré que « le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Bénin » ont tous été retenus « comme éligibles pour des accords de don (« compacts ») pour l’intégration régionale. »

Sanctions tout de même pour le Bénin…

Bien qu’éligible pour le compte des accords de don (« compacts ») pour l’intégration régionale, le Bénin a été sanctionné par le Millénium Challenge Corporation.

« En raison du déclin sur plusieurs années de l’engagement du Bénin vis-à-vis des critères d’éligibilité de la MCC et des principes de gouvernance démocratique, le conseil d’administration a discuté et approuvé la proposition de la MCC de réduire de manière significative la part de l’investissement régional prévu qui serait faite au Bénin par le biais d’un accord de don régional« , avait précisé le communiqué du 14 Décembre.