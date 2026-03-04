Bénin: une caissière devant la justice pour des retraits frauduleux estimés à 15 millions de FCFA

Une caissière est face à la justice pour des retraits frauduleux dont le montant est estimé à 15 millions de francs CFA.

Une caissière est face à la justice pour des retraits frauduleux dont le montant est estimé à 15 millions de francs CFA.

Selon les informations de Africaho, l’accusée est poursuivie pour s’être rendue coupable de retraits irréguliers au sein de l’établissement où elle exerçait ses fonctions.

Ces opérations auraient été effectuées sur une période donnée, portant atteinte aux ressources financières du service.

L’affaire a été portée devant les juridictions compétentes, où la prévenue a été entendue.

Publicité