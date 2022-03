Bénin: une caisse de gris gris saisie à Houègbo au domicile de 02 présumés cybercriminels

Conduits au commissariat et soumis à un interrogatoire, les deux jeunes présumés cybercriminels sont passés à l’aveu. Ils attendaient un client cette nuit quand la police a fait son irruption. Une opération de perquisition à domicile fut organisée par la police. La fouille a permis aux policiers de mettre la main sur plusieurs portables androïdes à données compromettantes et une caisse remplie de gris gris. Les deux présumés cybercriminels seront transférés à l’office central de répression de la cybercriminalité pour la suite des enquêtes.

