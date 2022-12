Bénin: une augmentation de 500% sur la taxe sur les ferrailles à l’exportation dès janvier 2023

Si depuis le 1er Janvier 2022, les ferrailles et les sous-produits ferreux à l’exportation sont taxés, cette taxe subira une augmentation de 500% dès le 1er Janvier 2023.

Dès 1er Janvier 2023, les exportateurs de ferrailles et des sous-produits ferreux devront à payer davantage dans la caisse de l’Etat avant de faire sortir leurs marchandises du territoire national. Si depuis le 1er Janvier 2022, les exportateurs de ferrailles et des sous-produits ferreux payaient 10.000 f CFA/ Tonne pour cette catégorie de marchandise, cette taxe passe à 50.000f CFA dès le 1er Janvier 2023.

« Les dispositions de l’article 24 de la loi N° 2021-16 du 23 décembre 2021 portant loi de finances pour la gestion 2022 sont reprises et modifiées comme suit: À compter du 1er Janvier 2023, le montant de la taxe sur l’exportation de la ferraille et des sous-produits ferreux est fixée à 50 francs CFA par kilogramme net » peut-on lire dans l’article 18 de la loi N° 2022-33 du 09 décembre 2022, signée par le président Patrice Talon et les ministres concernés.

Le jeudi 1er décembre 2022, l’Assemblée nationale a adopté la loi de finances pour la gestion 2023, estimée à 3.033,337 milliards de francs FCFA. selon le gouvernement, ce budget qui porte la marque du « Hautement Social » est axé sur le développement durable. L’exécutif béninois compte ramener le pays à un taux de croissance de l’ordre de 6,5% en 2023 contre 6% attendu à la fin de l’année en cours.