Bénin: un vendeur de bétail enlevé à Kalalé par des individus non identifiés

Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 Décembre 2022, des individus non encore identifiés ont enlevé un vendeur de bétail à Kalalé, une localité du Nord Bénin frontalière au Nigéria.

Les actes de kidnapping suivis d’exigence de rançon deviennent des faits récurrents dans la partie septentrionale du pays. Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 Décembre, un vendeur de bétail est porté disparu, a rapporté le média en ligne « L’Evènement Précis ».

Selon la source, les investigations des éléments de la police républicaine n’a pas encore permis de débusquer les ravisseurs. De même, aucune rançon n’est encore exigée par les kidnappeurs.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu’un acte d’enlèvement est enregistré dans cette commune. Faut-il le rappeler, courant le mois d’Octobre dernier, le chef de la confrérie des chasseurs retenu parmi les forces de sécurité civile pour assister le détachement des forces armées béninoise dans la lutte contre le terrorisme dans la Commune a été assassiné par des individus non encore identifiés. C’est dire que le kidnapping est la nouvelle forme de criminalité qui se développe de plus en plus dans certaines contrées du pays qui font généralement frontière avec le géant de l’Est.