Bénin : Un véhicule d’essence de contrebande prend feu à Sèmè Kraké

Un incendie spectaculaire s’est produit dans la matinée de ce samedi 08 mars 2025 à Sèmè Kraké. Un véhicule chargé de bidons d’essence de contrebande en provenance du Nigéria a pris feu alors qu’il se dirigeait vers Cotonou.

Selon les témoins rapportés par Bip radio, le feu s’est déclenché subitement, provoquant une épaisse fumée noire visible à plusieurs kilomètres. Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers sont intervenus avec célérité pour circonscrire les flammes et éviter la propagation du feu à d’autres véhicules et infrastructures environnantes.

Heureusement, aucun blessé ni perte en vie humaine n’a été signalé. Toutefois, le véhicule et son chargement d’essence ont été entièrement consumés par les flammes. Les causes exactes de l’incendie n’ont pas encore été déterminées, mais une enquête pourrait être ouverte pour éclaircir les circonstances du drame.

Ce nouvel incident relance le débat sur la circulation de l’essence de contrebande en provenance du Nigéria, une pratique illégale mais très répandue dans la région frontalière de Sèmè Kraké. La manipulation et le transport de ce carburant non réglementé exposent régulièrement les usagers de la route et les riverains à de graves risques d’accident.

Les autorités gouvernementales ont toujours insisté sur la dangerosité de cette activité et invitent une vigilance accrue pour prévenir de tels incidents à l’avenir.