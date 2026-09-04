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Bénin: un réseau de présumés cybercriminels démantelé par la Police à Porto-Novo

La Police républicaine vient de porter un nouveau coup décisif à la criminalité numérique dans le département de l’Ouémé.

Edouard Djogbénou
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Bénin: un réseau de présumés cybercriminels démantelé par la Police à Porto-Novo
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Dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 septembre 2026, une opération minutieusement menée par les éléments du commissariat frontalier de Médédjonou a permis de démanteler un important réseau de cybercriminels retranché dans le quartier Gbéyamey.

​Informée des activités suspectes au sein d’une habitation isolée de la localité, la Police républicaine après vérification a mis sur pied un dispositif de surveillance discrète le mardi 2 septembre.

​Le piège s’est refermé le lendemain, jeudi 3 septembre 2026, aux environs de 8 heures du matin sur les suspects. L’intervention menée par les fonctionnaires de police s’est soldée par l’interpellation de cinq individus de nationalité étrangère, âgés de 20 à 28 ans, qui transformaient la bâtisse en un véritable quartier général fortifié et sous surveillance vidéo.

​Surpris par la descente musclée des policiers, l’un des suspects a tenté une spectaculaire et vaine tentative de fuite en se jetant du deuxième étage de l’immeuble. Sa chute s’est soldée par une blessure à la jambe.

​Saisie record d’équipements technologiques

​La perquisition minutieuse des lieux a mis en lumière l’impressionnante logistique de ce réseau spécialisé dans la délinquance numérique. Les forces de l’ordre ont saisi sous scellés un arsenal informatique et téléphonique considérable soit 22 ordinateurs portatifs de marque HP, 25 smartphones Android de diverses marque, 2 téléphones portables à touches de marque Intel, 6 cartes bancaires, 5 pièces d’identité, 2 cartes SIM, 3 caméras de surveillance, 5 plaquettes de cartes SIM, divers accessoires informatiques et des rallonges électriques.

​À l’issue des premières diligences menées au sein du commissariat frontalier de Médédjonou, les cinq suspects ainsi que l’ensemble du matériel saisi ont été transférés vers l’Antenne Régionale Sud de Lutte contre la Cybercriminalité à Porto-Novo.

C’est désormais cette juridiction spécialisée qui aura la charge d’approfondir l’enquête préliminaire afin de démasquer d’éventuelles complicités et de mesurer l’étendue exacte des activités de ce réseau criminel.

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