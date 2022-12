Bénin: un réseau de fabrication de liqueurs démantelé à Natitingou

Une opération de la police républicaine a permis de démanteler à Natitingou un réseau de fabrication de liqueur frelatée. Plus de 3000 litres de liqueurs furent saisis lors de cette opération.

Les fêtes de fin d’année s’approchent et des faussaires sont à l’oeuvre pour déverser sur le marché des liqueurs frelatées. Une opération de la police Républicaine menée le mercredi 30 Novembre a permis de mettre la main sur un réseau de fabrication de liqueurs frelatées à Natitingou.

Selon les informations de « Les 4 vérités », plus de 900 bouteilles emballées et 3.000 litres de liqueur repartis dans des tonneaux de 250 litres ainsi que des arôme et étiquettes ont été saisis par les forces de l’ordre.

« Nous avons mis en place une équipe qui devrait acheter la marchandise douteuse. Aussitôt que la marchandise a été livré nous sommes allés pour la perquisition », a confié le commissaire Orou Simin Sé.

Après la première perquisition, nous nous sommes retournés dans la maison et avons découvert dans l’arrière cour une quantité importante de bouteilles de liqueur déjà emballées et prêtes pour la vente et des bidons remplis, a précisé l’officier de police.

Après avoir opéré des saisis, les éléments de Orou Simin Sé ont procédé à l’arrestation de plusieurs fabricants des liqueurs frelatées. Ils sont gardés à vue et seront présentés au procureur de la République.