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Bénin: un quinquagénaire retrouvé sans vie dans sa chambre à Toffo

​Une triste découverte a secoué les habitants de Colli-Sohoué, dans la commune de Toffo, ce mardi 16 juin 2026. Le corps sans vie d’une femme d’une cinquantaine d’années, répondant aux initiales N. B., a été retrouvé à son domicile.

Edouard Djogbénou
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Faits divers
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Bénin: un quinquagénaire retrouvé sans vie dans sa chambre à Toffo
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La victime était bien connue dans la région puisqu’elle travaillait comme revendeuse au poste de péage de Houègbo.

​Selon les informations de Radio Sèdohoun, la quinquagénaire vivait seule dans une maison en location. Ne l’ayant pas vue depuis plusieurs jours, ses voisins commençaient à s’inquiéter. C’est finalement une odeur suspecte provenant de sa chambre qui a donné l’alerte. Les habitants ont immédiatement prévenu le propriétaire, qui a ensuite contacté les autorités.

​La police et des agents de santé se sont rendus sur les lieux pour faire les constatations nécessaires. Pour entrer, il a fallu ouvrir la porte qui était verrouillée de l’intérieur. À première vue, les responsables sur place n’ont constaté aucun signe de violence sur le corps. Une enquête devra toutefois déterminer les causes exactes de sa mort.

​Le chef d’arrondissement de Colli, Gérald Koungnitodé, s’est dit très touché par ce drame. Grâce au téléphone portable de la victime, les autorités ont pu retrouver et contacter sa famille, qui s’est rapidement déplacée sur les lieux.

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