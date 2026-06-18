Bénin: un quinquagénaire meurt subitement sur le domaine de l’IITA à Abomey-Calavi

Une disparition brutale a causé la stupeur au sein de l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) d’Abomey-Calavi ce mardi 16 juin 2026. Le corps sans vie d’un homme d’une cinquantaine d’années a été découvert sur le domaine de ce centre de recherche.

​Selon les informations rapportées par le site 24 Heures au Bénin, la victime était une figure familière pour les travailleurs de l’institut. L’homme avait en effet l’habitude de fréquenter régulièrement les lieux pour y couper et ramasser des herbes destinées à nourrir ses cabris.

​ D’après les témoignages de personnes présentes, le quinquagénaire avait fini sa collecte et s’apprêtait à quitter le domaine lorsqu’il s’est soudainement effondré au sol. Un témoin, qui a assisté de loin à sa chute brutale, a immédiatement couru pour alerter les employés de l’institut se trouvant à proximité.

​Informée de la situation, la Police républicaine s’est rapidement rendue sur le site afin de procéder aux constatations d’usage. Si le malaise ou la mort subite restent fortement suspectés au vu du déroulement des faits, les causes et circonstances médicales exactes de ce décès demeurent pour l’instant inconnues.