Bénin: un mort dans un affrontement entre éleveurs et agriculteurs à Kétou

Un sanglant affrontement entre éleveurs et agriculteur a occasionné en fin de semaine dernière un mort et un blessé grave dans la Commune de Kétou dans le département du plateau.

Un affrontement entre des éleveurs et des agriculteurs a encore fait des victimes au Bénin. Le drame s’est produit à Aïssa, un village de l’arrondissement central de Kétou. Tout est parti d’une dispute entre des éleveurs peulh de la localité et un agriculteur au sujet d’un bœuf qui aurait été tué par ce dernier.

La dispute s’est ensuite enflammée et est subitement devenue une vive altercation entre éleveurs et agriculteurs. Cette altercation entre éleveurs et agriculteurs a fait un mort et un blessé grave.

L’affrontement entre éleveurs et populations est devenue une situation récurrente dans plusieurs Communes du Bénin notamment dans le plateau et la partie septentrionale du pays malgré les mesures fortes prises par les autorités et les nombreuses séances de sensibilisation.