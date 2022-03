Bénin: un mécanicien arrêté à Cotonou pour trafic de drogue

Un mécanicien en prison pour trafic de drogue. Il a été mis sous mandat de dépôt après présentation au Procureur spécial de la Cour de répression et des infractions économiques (Criet). Selon les informations rapportées par Frissons radio, le mis en cause devrait réceptionner de la drogue dure qui lui a été envoyé depuis le Kenya, sous forme de feuilles, à travers une quantité importante de cartes.

