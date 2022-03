Bénin: une Sud-africaine arrêtée avec plus de 40 kg de drogue

Une Sud-africaine placée en détention provisoire pour trafic de drogue. Elle a été arrêtée à l’aéroport de Cotonou avec plus de 40 kg d’héroïne. Présentée au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), la mise en cause a été déposée en prison.

