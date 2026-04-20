Bénin : Un jeune meurt après une perte de contrôle de sa moto

Selon les premiers rapports, le choc a été particulièrement violent, provoquant la mort immédiate du conducteur, âgé d’environ vingt ans. Les témoins de la scène ont évoqué le fait que le jeune motocycliste avait détourné son attention en regardant derrière lui, ce qui a entraîné une perte de contrôle de son véhicule.

Les circonstances précises de l’accident restent à clarifier, tandis que les autorités locales s’intéressent à cet incident mortel.

Cette tragédie souligne les dangers liés à la circulation et rappelle l’importance de la vigilance sur la route.