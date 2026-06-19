Bénin: un faux policier arrêté pour sextorsion et usurpation de fonction à Adjohoun

Les éléments du commissariat de l’arrondissement d’Adjohoun ont procédé, le mardi 16 juin 2026, à l’interpellation d’un jeune homme de 27 ans. Carreleur de profession et résidant à Abato, le suspect est poursuivi pour usurpation de fonction, cybercriminalité et sextorsion au détriment de plusieurs citoyens béninois et étrangers.

​L’enquête a été déclenchée à la suite de nombreuses plaintes enregistrées dans les commissariats de Dangbo, Azowlissé, Adjohoun et Affamé. Les victimes signalaient toutes le même mode opératoire : un individu se présentant frauduleusement comme un fonctionnaire de la Police républicaine exerçait sur elles des pressions et des menaces afin de leur extorquer d’importantes sommes d’argent. Grâce à de minutieux recoupements, les enquêteurs ont rapidement localisé et arrêté le mis en cause à Abato.

​La fouille et l’exploitation de ses téléphones portables ont révélé l’ampleur de son réseau. En plus des escroqueries financières, l’analyse des appareils a mis en lumière des actes de sextorsion. Le maître-chanteur utilisait des contenus intimes et compromettants pour faire chanter ses victimes, aussi bien au Bénin qu’à l’étranger.

Plus troublant encore, les enquêteurs ont découvert de nombreuses photographies sur lesquelles le suspect apparaissait vêtu d’uniformes officiels de la Police républicaine et des Forces armées béninoises, des tenues qui lui servaient à asseoir sa crédibilité et à terroriser ses cibles.

​Compte tenu de la dimension technologique et transnationale de l’affaire, le dossier a été immédiatement transféré au Centre national d’investigations numériques (CNIN). Cette unité spécialisée est désormais chargée d’analyser en profondeur les terminaux saisis, d’identifier d’éventuelles autres victimes, de retracer l’ensemble des flux financiers et de traquer de possibles complices.