Bénin: un ex syndicaliste du port de Cotonou condamné à 7 ans de prison

Devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), l’ex secrétaire exécutif du syndicat des travailleurs du port autonome de Cotonou, Urbain Kanlissou a été condamné à 7 ans de prison dont 02 ans avec sursis et au payement d’une amende de 100 millions de francs CFA.

Placé en détention provisoire depuis le 12 Octobre 2021, l’ex secrétaire exécutif du syndicat des travailleurs du port autonome de Cotonou, Urbain Kanlissou est désormais fixé sur son sort. Au cours du procès qui s’est ouvert ce jeudi 07 Avril 2022, il a été condamné par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à 7 ans de prison dont 05 ans ferme. Il est également condamné au payement d’une amende de 100 Millions de francs CFA.

Il était poursuivi dans une affaire de détournement de fonds de près de 145 Millions appartenant à la Caisse mutuelle du Port autonome de Cotonou. A l’éclatement de l’affaire, il a reconnu les faits mis à sa charge devant l’huissier de justice près la Cour d’appel de Cotonou, Me Landry Fridaous Ahitchémè et a pris l’engagement de rembourser.

Interpellé et gardé à vue dans les cellules de la brigade économique et financière pendant 8 jours, l’ex secrétaire Général de la mutuelle du port, Urbain Kanlissoun était dans un règlement à l’amiable et s’est engagé à solder les dettes mises à sa charge. Mais jusqu’à la date de ce mardi 12 Octobre, il n’a soldé que trente-cinq millions (35.000.000) de francs CFA des cent quarante-quatre millions quatre-cent soixante-et-un mille sept cent-sept (144.461.707) de francs CFA de prêts cumulés.

Présenté ce mardi au procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme avec deux de ses complices, il a été décerné contre eux un mandat de dépôt. Urbain Philippe Kanlissoun est poursuivi pour abus de fonction à la tête de la mutuelle du port autonome de Cotonou, pour faux en écriture privée et pour blanchiment de capitaux. Les deux autres à savoir Gbeho Kouassi Thierry et Kambale Mayanlinga sont poursuivis pour complicité.

Que retenir du dossier ?

Ce scandale financier découvert au port de Cotonou concerne un montant de plus de 140 Millions de francs cfa dérobés sous formes de prêt fantaisistes. L’affaire tourne autour de trois cadres de la société qui ont tout fait de ne pas laisser ébruiter le scandale. Mais l’information est finalement remontée vers la direction du PAC qui a immédiatement diligenté un audit. L’enquête a révélé le gap financier et les personnes impliquées ont été convoquées à la Brigade économique et financière (BEF) pour y être interrogées.

Le principal accusé n’a pas nié les faits portés à sa charge et s’est engagé pour le remboursement de la somme due au titre des prélèvements en excès affectés en sa qualité de trésorier de la Cmt-Pac. Ladite somme qui s’élève à 144 millions 461 mille 707 FCfa est mise à sa charge devant l’huissier de justice près la Cour d’appel de Cotonou, Me Landry Fridaous Ahitchémè.

Le même engagement de remboursement a été certifié le 05 juillet 2021 devant le notaire Me Fadhil Firmin Adamon. Une somme de plus de 50 Millions a été remise aux nouveaux responsables de la Cmt-Pac car Monsieur Kanlissoun s’est engagé à un règlement à l’amiable de l’affaire. Mais faute d’honorer ses engagements, il a été déposé en prison de même que les deux autres responsables de la mutuelle.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram

Imprimer