Bénin: un ex agent de la SBEE et son acolyte arrêtés à Agla pour vol de câble

Le mardi 29 Novembre 2022, deux individus dont un ancien employé de la société béninoise d’énergie électrique (SBEE) ont été arrêtés à Agla Finanfa. Il leur est reproché le vol de câble terre de la société distributrice d’électricité.

Un ex agent de la société béninoise d’énergie électrique et son acolyte ont été arrêtés le mardi dernier à Agla Finanfa. Les deux individus se font passer pour des agents de la société distributrice d’énergie électrique pour voler des câbles terre de la société.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Corée du Sud - - Portugal Fifa Coupe du Monde Ghana - - Uruguay Fifa Coupe du Monde Cameroun - - Brésil Fifa Coupe du Monde Serbie - - Suisse Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Costa Rica 2 4 Allemagne Fifa Coupe du Monde Japon 2 1 Espagne Fifa Coupe du Monde Croatie 0 0 Belgique Fifa Coupe du Monde Canada 1 2 Maroc

Les deux présumés voleurs de câbles terre ont servi aux populations d’Agla Finanfa qu’ils veulent détecter des pannes dans la zone et se sont mis à couper des câbles terre. Ils étaient encore à l’oeuvre devant la maison d’un homme avisé du quartier quand celui-ci les a soumis à un rude interrogatoire.

Non convaincu des réponses fournies par les deux faux employés de la SBEE, celui-ci contacta la direction de la société et le commissariat d’Agla. Aussitôt, les forces de l’ordre se sont dépêchées sur les lieux ainsi qu’une délégation de la SBEE et le chef quartier d’Agla. Les deux individus ont été interpellés avec un sac remplis de câbles.

Il faut dire que l’ancien employé de la SBEE licencié avait été déposé en prison pour faute grave. C’est après sa libération qu’il s’est remis à l’oeuvre avec les équipements de la société qu’il avait gardé.