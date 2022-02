Bénin: un élève « tête couronnée » gifle son enseignant et prend la clé des champs

Situation confuse au CEG 1 Ouidah. Un élève est accusé d’avoir giflé son enseignant qui tentait de lui ôter un chapeau de la tête. L’élève serait membre de la chefferie traditionnelle et aurait l’habitude de porter le fameux chapeau partout il se trouve, en raison de son statut de religieux.

Au CEG 1 Ouidah, un élève aurait porté main à l’un de ses enseignants en plein cours. Selon plusieurs sources locales, l’apprenant serait une tête couronnée, issu d’une grande famille de la ville historique. A en croire Bouge Ouidah, une page d’information basée à Ouidah, l’enseignant voulait retirer le chapeau de l’élève quand il a été surpris par la gifle. « Dans le feu de l’action, l’élève n’a pas hésité à lui flanquer une paire de gifles », rapporte la source.

Après l’incident, l’élève a été conduit au Bureau du Chef d’établissement ; mais il finira par prendre la fuite. Selon les informations rapportées, le mis en cause aurait endommagé la porte du bureau et en a profité pour prendre la tangente. La police est saisie du dossier et une enquête est sans doute déjà ouverte.