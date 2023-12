Bénin: un douanier condamné à 10 ans de prison dans un dossier de blanchiment de capitaux

- Publicité-

Un fonctionnaire de la douane et un transitaire ont été condmnés ce lundi 11 Décembre 2023 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Les deux étaient poursuivis dans une affaire de blanchiment de capitaux.

Poursuivis pour abus de fonction et blanchiment de capitaux, un fonctionnaire de la douane béninoise et un transitaire sont fixés sur leur sort. Comparus ce lundi 11 Décembre 2023 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), l’agent de la douane a écopé de 10 ans de prison et le transitaire s’en sort avec 5 ans. Les deux sont aussi solidairement condamnés à payer à l’Etat béninois une somme de 450 millions de francs cfa.

A l’éclatement du dossier en Août 2021, ils étaient trois agents de la douane a être interpellés et placés en détention provisoire. Le juge en charge du dossier avait prononcé son incompétence et le dossier renvoyé devant la commission d’instruction. Lors de la procédure, deux douaniers ont bénéficié d’un non lieu. Le troisième et le transitaire sont maintenus dans les liens de l’infraction et traduits devant la chambre d’accusation.

Au cours de l’audience de ce lundi, la Cour spécialisée a requalifié les faits en abus de fonction, complicité d’abus de fonction et blanchiment de capitaux.

- Publicité-

Il faut souligner que les mis en cause dans ce dossier sont poursuivis pour non déclaration de marchandises en provenance du Togo. Une opération rendue possible grâce à la complicité du fonctionnaire de la douane.