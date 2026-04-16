Bénin : un détenu jugé pour extorsion de fonds depuis la prison

Alors qu’il est déjà incarcéré, l’accusé aurait réussi à établir une relation avec une femme à l’extérieur à travers une codétenue récemment libérée. Cette dernière aurait été convaincue par l’accusé de l’aider à acquérir une carte SIM, promesse à l’appui d’un voyage aux États-Unis. Grâce à cette carte, il aurait ainsi orchestré des escroqueries depuis sa cellule, usurpant l’identité de personnalités politico-judiciaires.

Les investigations révèlent que le détenu utilise les fonds obtenus pour subvenir aux besoins de sa complice et de sa belle-mère, réalisant des dépôts allant jusqu’à trois cents mille francs CFA. Lors de son interrogation, l’accusé a confirmé avoir transmis de l’argent à ces deux femmes, tout en niant avoir eu accès à un téléphone portable au sein de la prison.

Face à ces faits, le ministère public a demandé une peine de soixante mois d’emprisonnement et une amende de cinq cents mille francs CFA. Le juge a décidé de renvoyer le dossier au 27 mai pour délibération.