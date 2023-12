Bénin: un député interpelle le gouvernement sur la situation des dialysés

Depuis 2018, les malades dialysés ne sont plus pris en compte par l’Etat. Préoccupé de la situation de ces malades, le député Arouna Issiaka a adressé au gouvernement une série de 12 questions orales avec débat.

En dehors des travailleurs du secteur public qui sont pris en charge par l’Etat, les personnes souffrant de maladies chroniques dont l’insuffisance rénale ne bénéficie plus d’accompagnement et semble être laissés à eux-mêmes et face aux coûts élevés du dialyse.

Ainsi, de 2019 à décembre 2021‚ environ quatre cent soixante-dix (470) dialysés sont décédés du fait du « refus de prise en charge », dévoilait Edmond AMOUSSOU, président de l’Association des dialysés. En dehors des soins annexes liés à la dialyse comme les ordonnances délivrées par les médecins en charge du traitement, le coût de la séance de dialyse s’élève à un minimum de soixante-dix mille (70.000) FCFA contrairement au Togo voisin où elle ne dépasse pas le seuil de quinze mille (15000) FCFA. Et ceux qui n’arrivent pas à acheter les kits de soins meurent.



Le vendredi 17 février 2023, le gouvernement béninois, à travers son porte-parole avait expliqué que l’exécutif travaille pour la réduction du coût de la dialyse au Bénin. Mais depuis cette déclaration qui a semé de l’espoir dans le cœur des intéressés, jusqu’à ce jour plus rien.

Sensible à ce que vivent ces malades candidats à la mort pour faute de moyen pour un suivi sanitaire, le député Issiaka Arouna a saisi le gouvernement d’une série de questions en vertu des dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale en son article 108 et ses différents alinéas.

Questions orales au gouvernement



1) Quel est le nombre total de dialysés enregistrés à la date du 1er novembre 2023 par nos formations sanitaires ? Et combien parmi ces malades arrivent à être pris en charge par des séances de dialyse ?

2) Quel était le coût annuel de la prise en charge par l’état de la dialyse en 2014, en 2015, en 2016, en 2017 et en 2018 ?

3) A ce jour, combien d’agents de l’Etat bénéficient-ils de la prise en charge de l’Etat ?

4) Quel est le nombre de dialysés décédés entre le 1er janvier 2019 et le 1er novembre 2023 d’après les statistiques du Ministère de la Santé ?

5) Pourquoi le gouvernement a-t-il arrêté la prise en charge gratuite des compatriotes autre que les agents de l’Etat ?

6) Le projet ARCH dans son volet assurance prend-t-il en charge les dialysés ? Si non pourquoi ne pas l’intégrer ?

7) Combien coûte une séance de dialyse au Bénin ?

Combien de néphrologues existent-ils dans chacun des douze (12) départements du pays ?

9) Combien de centres de dialyse existent-ils dans chacun des douze (12) départements du pays ?

10) Les pesticides, herbicides et engrais comme le glyphosate sont mauvais pour les reins. Pourquoi le gouvernement n’interdit pas le glyphosate comme en Europe ?

11) Le gouvernement envisage-t-il de faire baisser le coût de la dialyse et le ramener à zéro ? si oui comment ? si non pourquoi ?

12) Quelles sont les mesures d’accompagnement du gouvernement pour la prise en charge financière, médicale et psychologique de nos compatriotes souffrants ?