Bénin: un député de la 8e législature accusé de viol sur une femme mariée

Un député de l’actuelle législature, est accusé de viol sur la femme d’un pasteur. Les faits se seraient déroulés au domicile du parlementaire le lundi 26 septembre, pendant qu’une forte pluie s’abattait sur la localité.

Une femme mariée à un pasteur, Secrétaire d’un député, dit avoir été violée par son patron. Selon les dires du couple, le député aurait également fait des menaces de mort pour les intimider. Interrogés sur la situation par Iréné Dazan, ils ont confié que des plaintes ont été formellement déposées contre ce représentant du peuple.

A en croire la présumée victime, elle s’est retrouvée au domicile du député ce jour-là, parce-qu’elle voulait récupérer de l’argent pour régler les factures d’eau et d’électricité pour le compte des locaux qui servent de siège au parti de son employeur.

A son arrivée, la discussion a été brève avec le député. Ce dernier a promis lui envoyer les sous par transfert Mobile Money. « Je m’apprêtais à sortir de la pièce, quand il m’a demandé de lui chercher un objet sur sa table. Dans la foule, il s’est rapproché de moi et s’est accroché », a déclaré la dame.

Rude altercation…

Surprise par l’attitude du député qui, de surcroît, est le parrain de son couple, la secrétaire avait tenté de se débattre. Il avait d’abord essayé de raisonner pacifiquement son patron, mais ce dernier était visiblement décidé à aller au bout de son projet. « Même mes complaintes ne l’ont pas arrêté. Il me tenait par la force, je m’étais débattue et criait de toutes mes forces, jusqu’à essoufflement. Mes assauts contre ses deux gonades n’avaient servi à rien », a-t-elle déclaré.

Essoufflée, sans forces et n’ayant plus ses esprits à jour, elle s’est retrouvée à sa grande surprise dans le lit du député. « Entre temps, j’ai perdu mes forces et mes esprits, il en a profité pour me conduire de force dans son lit. Quand j’ai repris mes esprits, j’ai constaté que ma fermeture était déjà ouverte et il tentait de me déshabiller », a-t-elle confié.

Selon le récit de la dame, mère de deux enfants, elle tentait de refermer sa fermeture quand le député a soulevé sa robe. « Il avait soulevé ma robe pour enlever mes dessous. L’altercation avait repris de plus belle, mais il était plus fort que moi. Il m’avait pénétré de force », a-t-elle affirmé.

Pour se sauver des griffes de l’honorable député, elle dit l’avoir mordu à la poitrine et griffé à la main. Elle a par ailleurs précisé, que le parlementaire ne vivait pas avec sa petite famille dans la résidence, au moment des faits.

Menaces de mort et intimidations

Après l’acte, le député lui aurait intimé l’ordre de ne rien dire à son mari. Il aurait menacé de faire du mal à la petite famille de la dame, si elle racontait ce qui s’était passé.

Malgré les menaces, elle n’a pas gardé pendant longtemps le silence. Elle a tout révélé à son mari pasteur, au détour d’une séance de prières instances. Informé, ce dernier a interpellé un proche du député. Celui-ci a tenté de le calmer en lui proposant de l’espèce sonnante.

600 mille francs CFA pour calmer la douleur

Selon les dires du mari, lorsqu’il a informé le proche du député, ce dernier lui a demandé de prendre patience et l’a invité à un tête-à-tête. Au cours des échanges, ce proche, qui se serait présenté comme le suppléant du parlementaire, a proposé de débourser une somme de 600 mille francs CFA pour « calmer la douleur du mari ».

« J’ai décidé de jouer le jeu pour avoir des éléments de preuves. J’ai donc accepté les 600 mille francs CFA avec décharge, avant de leur retourner les sous », a-t-il indiqué. Il a ajouté que, lorsqu’il était revenu rendre les 600 mille francs CFA, une violente dispute a éclaté entre eux et s’est achevée par un sauve-qui-peut. Dans la suite du récit, il a notifié qu’ils se sont tous retrouvés au commissariat sans une suite concrète.

Le couple soupçonné de tentative d’escroquerie

Contacté par Iréné Dazan pour donner sa version des faits, le proche du député a accusé le couple de tentative d’escroquerie contre le député. Par ailleurs, il a promis revenir en détails sur les faits.

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, le député ne s’est pas encore prononcé publiquement sur l’affaire. Il s’agit d’un élu de la 19e circonscription électorale.