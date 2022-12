Bénin: un corps en état de putréfaction découvert dans une brousse à Sékou

Le corps en état de putréfaction d’une vendeuse de bouteilles recyclées a été découvert le 5 Décembre dernier dans une brousse à Yahoué, une localité de l’arrondissement de Sékou, Commune d’Allada.

La victime, mère de 4 enfants, quelques jours avant sa disparition, s’est rendue avec une amie au marché Saint Michel de Cotonou pour s’approvisionner de bouteilles. Elle a été approchée par un inconnu qui prétend disposer des casiers de bouteilles qu’il entend livrer.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Il invite donc la vendeuse de bouteille à Sékou, lieu où il disposerait des stocks de bouteilles. Après les indicatifs, la vendeuse de bouteille et son amie ont poursuivi leur course dans le marché Saint Michel. Quelques jours plus tard, la vendeuse de bouteilles est portée disparue.

C’est seulement après que son corps en état de putréfaction a été découvert dans une brousse à Yahoué, une localité de l’arrondissement de Sékou, Commune d’Abomey calavi.

Après les témoignages de l’amie de la victime, la police républicaine a ouvert une enquête pour élucider les circonstances de ce drame.