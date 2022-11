Bénin: un conducteur de camion perd le contrôle et fait des dégâts à la mairie de Savalou

Un conducteur de camion de charbon en direction de Bohicon a perdu le contrôle de son engin et s’est retrouvé dans l’enceinte de l’hôtel de ville de Savalou.

Un camion rempli de sacs de charbon s’est dérouté dans la journée de ce mercredi 30 Novembre et a fini sa course dans l’enceinte de la mairie de Savalou. Selon les informations de « Le Matinal », le conducteur du camion a perdu le contrôle de son volant, percute le mur de la mairie de Savalou et s’est retrouvé à l’intérieur.

Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée mais le conducteur du camion a été blessé. Il a été conduit à l’hôpital pour des soins. Même s’il n’y a pas eu de mort d’homme, cet accident a néanmoins occasionné des dégâts matériels.