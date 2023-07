Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a institué un appui financier unique et ponctuel d’un montant de deux cent mille (200.000) Francs CFA au profit des parents ayant donné naissance à des triplés et plus.

Selon l’arrêté sanctionnant cette décision consultée par BENIN WEB V, le montant indiqué est majoré de cinquante mille (50.000) Francs CFA pour chaque enfant en sus des triples.

