Bénin : la science et l’innovation au cœur de France Alumni Day 2026

France Alumni Day 2026 mettra à l’honneur les talents scientifiques béninois formés en France, à travers une série d’événements organisés du 9 mai au 27 juin à Cotonou par Campus France Bénin et le réseau France Alumni, avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français du Bénin.

Le réseau France Alumni Bénin lance une nouvelle édition de France Alumni Day, placée cette année sous le thème « Talents scientifiques : découvrir, innover, entreprendre ». La programmation s’inscrit dans le cadre de la 4ᵉ édition mondiale de France Alumni Day, célébrée dans près d’une centaine de pays pour mettre en valeur les diplômés de l’enseignement supérieur français et leur contribution à l’innovation et au développement. À Cotonou, les activités se dérouleront principalement à l’Institut français du Bénin, en partenariat avec plusieurs structures scientifiques et économiques locales.

Les organisateurs présentent cette édition comme une façon de rendre la science plus visible et plus accessible au grand public, en combinant exposition, rencontres, médiation scientifique et immersion sur le terrain. Le dispositif repose sur trois axes : « Voir la science autrement », « Comprendre la science » et « Vivre la science ». Il vise à mettre en lumière les parcours d’alumni scientifiques, encourager l’entrepreneuriat et renforcer les liens entre anciens étudiants, institutions et acteurs du développement.

La journée d’ouverture est prévue le samedi 9 mai 2026 à l’Institut français du Bénin. Elle débutera par le vernissage du concours photo « La science comme vous ne l’avez jamais vue », accompagné de l’exposition des œuvres présélectionnées. Les participants et visiteurs seront invités à découvrir les démarches artistiques et scientifiques à l’origine des clichés, avant de prendre part à un vote du public pour distinguer les meilleurs travaux.

Dans la même matinée, une conférence interactive sera organisée sous la paillotte de l’Institut, avec la projection d’un court métrage de vulgarisation scientifique suivie d’un panel autour du thème « Sciences et médiation : des parcours scientifiques qui inspirent ». Y prendront part plusieurs alumni : Yann Christie Adjovi, professeure de biochimie et biologie moléculaire, Diane Djossinou, docteure en sciences des aliments et nutrition, Cyriaque Tossou, doctorant en géotechnique et boursier Eiffel 2026, ainsi que Nourou Yorou, directeur général de l’ABRI. La discussion sera modérée par Olafemiwa Okanla, consultante en stratégie et présidente de l’association « Les Pros de la Com du Bénin ».

Des visites immersives pour « vivre » la science au quotidien

Du 11 mai au 10 juin 2026, le programme se déplacera vers différents sites partenaires pour une série de visites immersives regroupées sous l’intitulé « Vivre la science ». Ces visites permettront à des groupes de jeunes, d’étudiants et de membres du réseau France Alumni de découvrir des laboratoires, entreprises et ateliers où la science se pratique au quotidien.

Les participants pourront échanger avec des professionnels et des alumni en activité, observer des environnements scientifiques et techniques, et s’immerger dans des projets concrets et innovants. Les organisateurs voient dans ces rencontres de terrain un moyen de mieux faire connaître les débouchés scientifiques et technologiques, ainsi que les opportunités de collaboration entre monde académique, secteur privé et institutions publiques.

La journée de clôture est prévue le samedi 27 juin 2026 à l’Institut français du Bénin. Elle sera dédiée au « Connect Alumni », un temps de rencontres entre étudiants et anciens diplômés. Au programme figurent des échanges d’expériences, des séances de networking professionnel et une restitution des activités menées pendant France Alumni Day 2026.

Cette rencontre servira également de cadre à l’annonce des résultats du concours photo « La science comme vous ne l’avez jamais vue ». Les organisateurs souhaitent faire de ce moment un point de convergence du réseau France Alumni, en renforçant les contacts entre générations et en favorisant la mise en relation autour de projets scientifiques, entrepreneuriaux ou associatifs.

Valoriser les talents scientifiques et la culture de l’innovation

Campus France Bénin indique que cette édition de France Alumni Day a pour objectif de valoriser les talents scientifiques issus de son réseau, de promouvoir la culture scientifique auprès des jeunes et du grand public et d’encourager l’innovation et l’entrepreneuriat. L’événement doit également contribuer à consolider les liens entre les alumni, les institutions de formation, les entreprises et les acteurs du développement au Bénin.

Les organisateurs présentent France Alumni Day comme une plateforme de dialogue, d’inspiration et d’opportunités, à l’échelle nationale et dans le cadre d’une dynamique internationale qui associe près de 100 pays autour de la valorisation des diplômés des établissements français.