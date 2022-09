Bénin: un ancien militaire présumé braqueur neutralisé dans un échange de tirs à Malanville

La police républicaine a neutralisé dans la matinée du lundi 11 Septembre 2022 deux présumés braqueurs. les malfrats ont effectué plusieurs opérations avant de tomber dans les filets de la population et de la police républicaine.

Auteurs de plusieurs actes de braquage, un ancien militaire radié du corps des hommes en uniforme et son acolyte ont été neutralisés ce lundi 11 Septembre 2022. Selon les informations, les deux malfrats ont commis plusieurs actes de délinquance ce lundi avant de tomber dans les filets des populations et de la police Républicaine.

Armés d’armes à feu de fabrication artisanale, ls deux présumés braqueurs ont d’abord blessé un militaire de la Marine et l’ont dépossédé de ses portables et ce qu’il avait sur lui-même comme argent. Ragaillardis par cet exploit, ils se sont dirigés dans un bar où ils ont arraché des portables à deux individus avant de se rendre au marché de Malanville.

A ce niveau, ils ont braqué un commerçant nigérian et lui ont arraché une somme de 400.000 francs cfa avant d’être pris en course poursuite par les éléments de la police républicaine assistés des populations. L’acolyte du militaire radié de la fonction publique fut rattrapé par les populations qui lui ont réglé son compte. Récupéré agonisant par les forces de l’ordre et transporté à l’hôpital, il n’a pas survécu aux coups reçus de la part des populations.

L’ancien militaire qui a trouvé refuge dans un champ non loin des bâtiments du centre de Santé en construction par l’Usaid à Money fut rejoint par les éléments de la police républicaine. A leur vue, il a ouvert le feu mais sera vite neutralisé. Ses proches ont été joints pour récupérer son corps après autorisation du procureur. Mais la dépouille a été reniée.

Les corps des deux malfrats ont été donc inhumés sur autorisation du procureur au cimetière en présence du Chef d’Arrondissement de Malanville centre et du collectif des chefs quartiers.