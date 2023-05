Bénin: un agent de la SBEE risque 5 ans de prison pour cybercriminalité

- Publicité-

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) examine un dossier de cybercriminalité dans lequel deux personnes sont poursuivies. L’un des prévenus est un agent de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE). Il se présente également comme un ancien enseignant.

Accusé des faits « d’escroquerie en ligne », un agent de la SBEE risque 5 ans de prison devant la Criet. A la barre mardi dernier, l’intéressé a rejeté les faits. Le juge lui a rappelé que des discussions à caractère cybercriminels datant de mars 2023 ont été retrouvés dans son téléphone.

Face à la remarque du juge, le mis en cause a indiqué que le téléphone portable contenant les données à caractère cybercriminel lui a été vendu par son co-accusé. Cette déclaration a été confirmée par le co-accusé, qui a ajouté que le téléphone a été vendu en janvier 2023.

Contrairement à l’agent de la SBEE, son co-accusé a reconnu les faits d’escroquerie en ligne. Dans sa réquisition, le ministère public a requis 5 ans de prison dont 4 ans fermes et un an assorti de sursis et une amende d’un million de francs CFA contre le co-accusé, a rapporté Libre Express. Quant à l’ex-enseignant, il risque 5 ans de prison ferme et une amende de deux millions francs CFA. Ils seront fixés sur leur sort le 13 juin 2023.