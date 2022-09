Bénin: un accident de la route fait deux morts à Sèmè-Kraké

Le Samedi 17 Septembre 2022, un accident de la route survenu au niveau de la zone franche à Semè-Kraké a fait deux morts et un blessé. L’accident a été causé par un camion en stationnement.

La route a encore fait des morts le samedi 17 Septembre dernier. Le drame est survenu devant la zone franche de Sèmè-Kraké. Selon les informations, un véhicule en circulation s’est retrouvé sous un gros porteur en stationnement. Cet accident de la route a causé la mort de deux personnes et un blessé grave.

Le blessé dans cet accident de circulation est un enseignant. Il fut conduit aux services des urgences pour être pris en charge. La fréquence des accidents de la route dans les grandes villes comme Cotonou et Porto Novo est due au non respect du code de la route et à l’absence de courtoisie pendant la circulation.