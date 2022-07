Bénin: 61 millions FCFA dérobés à une société de marketing de réseau

Le tribunal de Cotonou a examiné ce mercredi 29 juin 2022 un dossier de recel et complicité de vol. Il s’agit d’une affaire dans laquelle 61 millions de francs CFA ont été dérobés à une société de marketing de réseau. Le principal mis en cause est en cavale, mais un de ses amis et sa mère sont dans les mailles de la justice.

Une entreprise de marketing de réseau est victime de vol de plusieurs millions de francs CFA. Le principal mis en cause dans cette affaire est un employé de ladite entreprise. Il aurait encaissé des chèques appartenant à l’entreprise sans verser le moindre centime dans les caisses de la boîte.

Selon Frissons radio, l’employé, après avoir encaissé les chèques, a converti l’argent en euro. Pour traverser la frontière Bénin-Togo, il a dissimilé l’argent dans du pain pour ne pas éveiller des soupçons. Mais avant de partir, l’intéressé aurait donné plus de 20 millions de francs CFA à un ami et 3 millions de francs CFA à sa mère. Or, ces derniers ne connaissaient pas l’origine des fonds.

Les réquisitions du ministère public

Alors que le cerveau de ce vol est toujours en cavale, la justice est sur le point de juger sa mère et son ami. On retient de la réquisition du ministère public que l’ami risque 36 mois de prison, 500 mille francs CFA d’amende et le remboursement des 61 millions de francs CFA. Quant à la mère, le ministère public a requis la relaxe.

La défense plaide pour la liberté de ses clients, au bénéficie du doute. Le délibéré est prévu pour le 10 août prochain.