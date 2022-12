Bénin: transférez désormais de l’argent entre vos comptes Moov Money et Orabank en toute sécurité

Le service Moov Banking Orabank a été lancé le vendredi 16 décembre 2022 par les directions générales de Moov Africa Bénin et d’Orabank. Ce nouveau produit donne la possibilité aux clients des deux structures de transférer de l’argent entre leurs comptes Moov Money et Orabank en toute sécurité.

Au Bénin, vous pouvez désormais transférer de l’argent entre vos comptes Moov Money et Orabank à travers le service Moov Banking Orabank. Le lancement de ce nouveau produit est l’aboutissement d’un travail qui a duré plusieurs mois.

Le plus difficile reste à construire

« Je tiens vraiment à saluer l’engagement des équipes Orabank et des équipes Moov Money qui ont travaillé d’arrache-pied pendant plusieurs mois pour nous permettre aujourd’hui de lancer ce service », a reconnu Omar Nahli, Directeur Général de Moov Africa Bénin..

Pour lui, le lancement de ce service n’est que la fin d’une étape et le début d’une autre étape. C’est pourquoi, dit-il, « je crois que le plus difficile reste à construire et de lancer les équipes de distribution, les équipes commerciales qui seront amenées à prendre le relai sur ce produit ».

Une solution qui va révolutionner l’écosystème digitale

De son côté, Stan Agouda, Directeur Généal de la Banque digitale OrabanK Bénin rassure que ce produit qui permet aux clients de gagner du temps est une solution qui va révolutionner l’écosystème digitale qui s’inscrit dans la stratégie du fonctionnement global d’Orabank.

« Nous estimons que le partenariat que nous venons de signer avec Moov Africa Bénin est un début pour pouvoir avancer vers d’autres secteurs. Nous voulons offrir à nos clients de nos deux institutions, une expérience assez mémoriale et nous espérons que nous y sommes », a-t-il rassuré. Mieux, Stan Agouda soutient que ce partenariat permettra aux clients des deux institutions de pouvoir faire leurs transactions tranquillement chez eux à la maison.

A noter que le service Moov Banking Orabank encore appelé Moov Mobile Banking est une solution innovante pouvant permettre aux clients détenteurs de Moov Money et qui sont des clients de la banque Orabank de pouvoir interagir de façon directe.

Sur la souscription

Après cette étape de lancement, le challenge sera d’aller vendre le produit au maximum auprès des clients de deux institutions financières, Moov Money et OraBank.

Pour souscrire à ce service, les clients peuvent opter pour deux possibilités. La première consiste à y procéder par code USSD (*855*1*3#) pour une souscription automatique. Le client peut aussi se rendre dans l’une des agences Orabank pour remplir un formulaire élaboré qui lui permet de lier son compte bancaire à son compte Moov Money actif.