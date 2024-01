Bénin-Togbin: démarrage ce mardi du moratoire accordé aux occupants du périmètre des 80ha

- Publicité-

Par le biais d’un communiqué diffusé ce lundi 22 janvier 2024, le ministre du Cadre de Vie, des Transports et du Développement Durable, José Tonato, a adressé un message aux individus qui continuent d’occuper le périmètre des 80 hectares situé entre Togbin et Adounko.

Le document de l’autorité ministérielle indique notamment que les concernés disposent d’un délai de 15 jours à compter de ce mardi 23 janvier pour libérer l’espace. À en croire les précisions apportées par le ministre du Cadre de vie, ce délai de 15 jours prend fin le 06 février.

« Passé ce délai, il sera procédé à la libération intégrale et sans nouveau préavis, des terrains concernés « , a martelé le communiqué.

On note que cette nouvelle communication intervient pour mentionner la proximité du début des travaux physiques de construction des infrastructures prévues sur le site des 80 hectares.

- Publicité-

Il y a quelques mois, les personnes impactées par le projet d’aménagement du périmètre de 80 hectares ont reçu des compensations de la part du gouvernement.

En septembre 2022, le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances et Président des Commissions d’Expropriation en République du Bénin avait convié les propriétaires ou présumés propriétaires de parcelles situées dans le périmètre, à déposer les actes de propriété ou de présomption de propriété dans les bureaux des Mairies d’Abomey-Calavi et de Ouidah, ainsi que dans les Arrondissements de Godomey et d’Avlékété, du lundi 03 octobre au mercredi 02 novembre 2022.

Le site de 80 hectares a été sélectionné pour la réalisation de plusieurs projets majeurs, comprenant la construction d’un boulodrome aux normes internationales qui accueillera la Coupe du Monde de Sport Boules, ainsi que la construction d’un hôpital de référence et d’autres infrastructures d’intérêt général.

- Publicité-

Selon les informations partagées il y a quelques mois par un membre de la commission interministérielle chargée du dédommagement, plus de 1000 personnes sont touchées par le projet de transformation de cette région de notre pays. Les autorités béninoises ont alloué plus de trois milliards pour le dédommagement.