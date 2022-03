Bénin – Tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies: liste des candidats éligibles

Les 77 Communes du Bénin connaitront ce jeudi 31 Mars 2022, les noms de leur secrétaire exécutif. La phase finale du processus de recrutement se déroulera dans l’après-midi au Palais des Congrès. Les 77 secrétaires seront sélectionnés par tirage au sort entre 403 candidats éligibles.

Les maires des 77 Communes du Bénin sont convoqués ce jeudi à 16 heures au palais des Congrès de Cotonou où se déroulera le tirage au sort des 77 secrétaires exécutifs des mairies. Ce tirage au sort sera fait sur une liste de 403 candidats ayant passé par tout le processus et éligibles au poste.

En effet, selon l’article 130 de la loi N°2021-14 portant code de l’administration territorial, le secrétaire exécutif devrait être un cadre de la catégorie A échelle 1 ayant au moins six (06) années d’ancienneté dans la fonction publique possédant les compétences et aptitudes requises dans les domaines de l’administration générale et territoriale, de la gestion des entreprises, du management des services publics, de la planification du développement local, de la gestion des projets et développement local, en droit, administration des finances et du trésor ou des impôts, en management des ressources humaines ; ou être titulaire d’un diplôme de niveau BAC + cinq (05) années d’études universitaires en administration générale et territoriale, en gestion des entreprises, en management des services publics, en planification du développement local, en gestion des projets et développement local, en droit, administration des finances et du trésor ou des impôts, en management des ressources humaines ou option équivalente et ayant 10 ans d’expérience professionnelle.

Le secrétaire exécutif doit, en outre, justifier d’une bonne connaissance de la mise en œuvre du processus de la décentralisation et de la déconcentration. Il est nommé parmi les cadres sélectionnés et inscrits au Fichier national des principales fonctions administratives des mairies. Toute personne tirée au sort du Fichier national des principales fonctions administratives des mairies pour être nommée dans la fonction de secrétaire exécutif peut décliner la proposition. Ainsi, à l’issue du processus de sélection, les personnes ci-après sont retenues comme éligibles au poste de secrétaire exécutif des mairies.

Liste des candidats éligibles…