Bénin: tensions chez Les Démocrates, 20 responsables du Littoral suspendus pour fautes graves

​Le parti d’opposition Les Démocrates (LD) traverse une nouvelle zone de turbulences. Par la décision N°02/VP-LIT/CCE/SA-LIT/2026 en date du 24 août 2026, signée par le vice-président chargé du département du Littoral, Gafari Adechokan, vingt responsables des structures de base de la formation politique ont été officiellement suspendus de leurs fonctions.

Publié le 27 août 2026 à 12:46 · Mis à jour le 27 août 2026

​Cette vague de sanctions fait suite aux évaluations et rapports transmis par les coordonnateurs par intérim des 15ᵉ et 16ᵉ circonscriptions électorales. La direction du parti reproche aux cadres sanctionnés des griefs majeurs :

​ Actes d’indiscipline et de dénigrement envers les dirigeants du parti, proférés sur le terrain et par voie électronique.

envers les dirigeants du parti, proférés sur le terrain et par voie électronique. ​ Tentatives de sabotage des activités de l’organisation politique.

des activités de l’organisation politique. ​Non-respect des résolutions adoptées lors des Conseils nationaux des 22 mars et 04 avril 2026.

​La mesure, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet immédiat dès sa signature sous la supervision des coordonnateurs par intérim des deux circonscriptions du Littoral.

​Un parti secoué par des démissions en cascade

​Ces suspensions surviennent dans une période particulièrement délicate pour la principale force d’opposition béninoise, présidée par Nourénou Atchadé.

La formation politique fait face à une série de départs au sein de ses cadres, illustrée notamment par la démission, le 13 août 2026, de Nadine Okoumassoun, jusqu’alors responsable adjointe à la communication.

​Liste des 20 responsables suspendus dans le Littoral